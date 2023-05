La Air Jordan 1 prend les couleurs du prochain Spider-Man

La Air Jordan 1 « Spider-Man : Across the Spider-Verse Next Chapter » a pris un pas d’avance sur la sortie du prochain volet de la série « Spider-Man », où le héros désormais incarné par le jeune Miles Morales… porte des Air Jordan 1 aux pieds !

C’est le même modèle qu’on retrouve ici avec une tige en blanc et rouge composée de parties en cuir et en daim. Les finitions en noir apparaissent sur le « Swoosh », le haut du col ou les lacets. Des motifs propres à l’univers du nouveau « Spider-Man » sont également visibles, comme les ronds rouges au niveau du col. La semelle est également blanche et rouge.

La paire sera disponible sur le site officiel de Nike France ce samedi à partir de 9h via l’application SNKRS.

(Via SneakerNews)

