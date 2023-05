L’une des clés de la série entre les Celtics et le Heat se trouvera sans doute au bord du parquet, où il y a fort à parier pour que Erik Spoelstra tente par tous les moyens de faire parler son expérience, pour prendre l’ascendant sur le rookie Joe Mazzulla, pas toujours convaincant jusqu’à présent.

Dans le vestiaire floridien, personne ne semble en tout cas douter de la faculté de « Coach Spo » à y parvenir, lui qui fait des miracles à Miami depuis des années maintenant.

« Il a toujours les bonnes choses à dire et la chose la plus importante pour nous, c’est qu’il a le bon état d’esprit et qu’il est positif », résume par exemple Bam Adebayo. « Il est toujours préparé, s’adapter est ce qu’il fait de mieux », ajoute de son côté Caleb Martin.

Pour Bam Adebayo, c’est d’ailleurs dans la « bulle » d’Orlando, en 2020, que son regard a changé vis-à-vis d’Erik Spoelstra, un amoureux du basket qu’il compare à une sorte de… savant fou !

« C’est là que j’ai vraiment vu [Erik Spoelstra] concentré », juge-t-il ainsi. « Evidemment, on avait beaucoup de temps dans la bulle et il ressemblait un peu à un savant fou, qui se disait : ‘J’ai la sensation [que l’adversaire] va faire ci, qu’il va faire ça’ et il ne faisait qu’identifier les choses. Plus nous allions loin, plus il se disait : ‘Je sais ce qu’ils vont faire, je sais ce qui arrivera’. Donc le fait d’avoir un tel coach, capable de procéder à des ajustements et de nous prédire l’avenir, c’est en quelque sorte… effrayant. Je suis content qu’il soit de notre côté. »

Un entraîneur qui ne déçoit pas

Il n’y a pas que les joueurs actuels du Heat qui se disent à la fois séduits et impressionnés par les méthodes d’Erik Spoelstra car Shaquille O’Neal, qui l’a côtoyé dans les années 2000, se montre aussi dithyrambique.

« Il est très tourné vers l’action, il passe beaucoup de temps à visionner des vidéos, à décortiquer le jeu et inventer de nouveaux systèmes », expliquait le Hall of Famer, la semaine dernière. « Je savais qu’il allait devenir bon, mais je ne savais pas qu’il deviendrait si bon. Il a accompli beaucoup de choses, il a gagné des titres à sa manière, il a été impliqué dans cette culture depuis le début et il a aidé à la rendre encore plus grande. »

Même son de cloche chez Stan Van Gundy, l’un de ceux qui l’a pris sous son aile il y a une quinzaine d’années, et qui ne pense que du bien de son ancien assistant.

« Vous vous rappelez de la saison où [le Heat] était à 11-30 à mi-saison et qu’il a ensuite signé un 30-11 ? », demandait celui qui officie désormais comme consultant. « Ce genre de truc ne se produit pas tout le temps, surtout sans transfert majeur, donc c’était dingue… Mais je repense aussi aux équipes qu’il avait avant que LeBron [James] et [Chris] Bosh ne viennent, avec principalement [Dwyane] Wade et Jermaine O’Neal. Il y a eu quelques mauvaises années dans le lot, des playoffs ratés, mais je n’ai jamais regardé une équipe de [Coach Spo] en me disant qu’elle décevait. »