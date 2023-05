Jordan Brand a développé une jolie collection hybride au fil des années en créant de modèles nouveaux inspirés de paires qui ont eu leur succès par le passée. C’est le cas de cette toute récente Jordan MVP 678, pas encore la plus connue de toutes mais pas la moins réussie.

Comme son nom l’indique, c’est un modèle hybride inspiré des Air Jordan 6,7 et 8, portées par Michael Jordan lors de ses trois premiers titres de 1991 à 1993. On la retrouve ici avec une tige en nubuck noir assortie de finitions en bleu ciel « University Blue » sur le logo « Jumpman », le 23, le « Nike Air » sur le talon, et les finitions au niveau du col. Le bleu ciel et le blanc ressortent aussi sur la base arrière ainsi qu’au niveau de la semelle.

La date de sortie officielle de cette Jordan MVP 678 n’a pas encore été communiquée.

(Via SneakerNews)

