Les entraîneurs s’interrogent face au manque de continuité sur les bancs de NBA

« Personne n’est à l’abri dans ce business. Je le sais bien ». Après la nouvelle élimination des Sixers en demi-finale de conférence, Doc Rivers sait qu’il peut prendre la porte dans les prochains jours, ou les prochaines semaines. Comme l’ont déjà été ces derniers temps Nick Nurse, pourtant champion en 2019 avec les Raptors, Mike Budenholzer, champion en 2021 avec les Bucks, ou Monty Williams, finaliste en 2021 avec les Suns…

« Il suffit de regarder les deux dernières semaines » explique ainsi l’entraîneur de Philadelphie. « Bud (Mike Budenholzer) a gagné 69.3% de ses matchs à Milwaukee et a gagné un titre il y a deux ans, et il est au chômage. Monty, pour moi, a changé toute la franchise (de Phoenix). Oubliez la partie coaching. Monty a changé toute la franchise. Cette franchise était la risée de tout le monde, et parce qu’ils se font sortir… Je ne sais pas ce qu’il était censé faire. Ils ont fait un échange qui, je pense, sera un bon échange à long terme, mais probablement pas à court terme, et Monty a été tenu responsable pour cela. »

En poste depuis 2008, seul Gregg Popovich faisant mieux, Erik Spoelstra regrette tous ces licenciements.

« Je pense surtout aux grands entraîneurs expérimentés qui ont déjà perdu leur emploi », a ainsi expliqué le coach de Miami en amont de la finale de conférence Est. « Cela n’a tout simplement pas de sens pour moi. »

Erik Spoelstra : « Le fait de voir des coachs expérimentés se faire virer, des coachs qui ont fait leurs preuves, c’est tout simplement stupéfiant. C’est vraiment inquiétant »

En place depuis 2015 à Denver, Mike Malone est lui fataliste.

« Je comprends ce business. Si vous voulez une profession sûre, le coaching n’est probablement pas celle dans laquelle il faut se lancer. J’aurais dû être journaliste pour la télévision » s’amuse-t-il.

Le manque de continuité, même chez les meilleures équipes, est ainsi criant. Comme le note l’Associated Press, sur les neufs derniers coachs à avoir emmené une franchise en Finals NBA, seuls deux (Steve Kerr et Erik Spoelstra) sont encore en place. Pour l’entraîneur du Heat, c’est logiquement un problème.

« Il faut beaucoup de temps et d’énergie pour redémarrer quelque chose », explique-t-il sur les hauts et les bas que connaissent tous les clubs. « Je pense que c’est en partie la raison pour laquelle nous avons pu nous réinventer tant de fois, encore et encore. Nous ne recréons pas une nouvelle culture, nous n’essayons pas d’enseigner quelque chose à tout le monde pour que, tout d’un coup, deux ans plus tard, quelqu’un d’autre soit obligé de faire exactement la même chose. Le fait de voir des coachs expérimentés se faire virer, des coachs qui ont fait leurs preuves, c’est tout simplement stupéfiant. C’est vraiment inquiétant ».