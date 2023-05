Le nouvel objectif de Russell Westbrook : devenir milliardaire !

En NBA depuis 15 ans, Russell Westbrook a déjà accumulé plus de 300 millions de dollars de revenus en NBA et plus de 200 millions de dollars supplémentaires grâce à ses activités en dehors du terrain.

Avec une fortune estimée à 375 millions de dollars, le meneur des Clippers est un bon gestionnaire, doublé d’un investisseur avisé, mais il ne veut pas se contenter de ça. Dans le magazine Forbes, dont il fait la une, Russell Westbrook dévoile son prochain objectif : devenir milliardaire ! « C’est ce que je veux être. Dans le monde des affaires, c’est un sommet que les gens d’où je viens n’atteignent pas ».

De nombreux investissements

Comme de nombreuses autres stars du sport, Russell Westbrook a investi une partie de ses gains dans de nombreux secteurs, comme l’alimentation (Pizzana, Poppi), la récupération musculaire (Hyperice) ou encore les réseaux sociaux (Triller). Il possède aussi sa propre marque de streetwear « Honor The Gift », dont les ventes ont augmenté de 75% l’année dernière.

Récemment, l’ancien MVP a également lancé sa propre entreprise, « Russell Westbrook Enterprise », et il a déjà créé une filiale « RW Digital », dédiée à la publicité et à la communication en ligne. Avec des clients comme AT&T, Nike, PepsiCo, American Airlines, Varo Bank et A+E Networks, Russell Westbrook anticipe un chiffre d’affaires de 37 millions de dollars cette année.

Prochaine étape : investir dans l’industrie des pièces détachées automobiles. « Ce n’est pas une activité sexy, loin de là, mais c’est une activité très lucrative qui se développe de manière exponentielle » détaille Russell Westbrook, à propos du secteur automobile. « J’ai eu un déclic dans mon cerveau. Je me suis dit que ce qui n’était pas sexy était sexy pour moi ».

Il n’en oublie pas « la pierre », puisqu’il a aussi placé une partie de sa fortune dans un fonds immobilier axé sur le développement urbain dans le sud de Los Angeles, dont le premier projet a démarré fin 2022.

« Quand les gens pensent à Los Angeles et aux quartiers défavorisés, je veux que la première chose qui leur vienne en tête soit Russell Westbrook et les choses que nous faisons pour la communauté » explique l’ancien du Thunder.

Un objectif réaliste ?

Libre de tout contrat cet été, et après deux dernières saisons chaotiques, « Brodie » a évidemment conscience que le basket ne sera plus sa source principale de revenus.

Davantage encore qu’un LeBron James ou un Michael Jordan, il devra miser sur ses investissements dans l’immobilier ou l’industrie pour atteindre ce but qui semble aujourd’hui utopique : devenir milliardaire.

« Je veux être milliardaire. Tôt ou tard » répète l’ancien MVP. « Ma devise est ‘Why Not ?’, c’est comme ça que je vis. Il a fallu 75 ans pour qu’un autre joueur tourne à nouveau en triple-double de moyenne sur une saison NBA. Moi, je l’ai fait quatre fois ».

