Le retour de la Forum 84 en mode pixelisée

La Forum d’adidas est un classique des années 80, au point même que Michael Jordan en a porté avant de s’engager « à vie » avec Nike. La paire réinvestit de façon régulière les rayons de la planète basket, comme en témoigne cette version haute de la Forum 84 en version… pixelisée.

La tige s’habille en effet d’un bleu pâle sur lequel on retrouve différents tons de bleu. Le haut du col ainsi que la semelle extérieure ressortent d’un bleu plus foncé. Intitulée « Closer Look », cette Forum Hi 84 devrait rapidement être commercialisée sur le territoire nord-américain et en Europe, pour le prix de 140 euros.

(Via SneakerNews)

—

