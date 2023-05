Marcus Smart : « C’est Frazier contre Ali ! Cela va être un bain de sang ! »

Pour la 8e fois de leur histoire, et c’est un record, les Celtics et les Sixers vont s’affronter dans un Game 7 ! C’est un classique des playoffs depuis la création même de la NBA, et Marcus Smart compare ce match décisif à la plus grande rivalité de l’histoire de la boxe !

« C’est Frazier contre Ali » lance-t-il. « Il faut être prêt. Les équipes se sentent bien, 1er round, 2e round… On se sent bien, ils se sentent bien… Désormais, on est revenu à 0 – 0. C’est le dernier match. Qui va gagner ? »

Fans, comme joueurs, ne rêvent que de Game 7. Ce moment où la NBA rejoint la NCAA ou le basket international avec une saison ou un titre qui se joue sur un match. Marcus Smart continue dans la métaphore pugilistique.

« On a besoin que d’une victoire, c’est à celui qui le veut plus. Cela va être un bain de sang… Il faut encaisser les coups. Ils s’empilent, mais il faut continuer. Quoi qu’il arrive, nous gardons le cap. Nous avons un plan de jeu, nous savons ce que nous voulons faire et nous devons nous y tenir. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe si les choses ne vont pas dans notre sens, peu importe si les tirs ne tombent pas dedans, il faut continuer d’attaquer ».

Un Game 7 se joue sur les détails et des choses simples

Pour son coach, pas de discours guerrier ou de référence à la boxe. Pour Joe Mazzulla, un Game 7 se joue sur des choses simples et des détails.

« Les choses les plus simples sont les plus importantes » assure-t-il. « Il s’agit d’ajustements, de qualité technique et de tout le reste, mais aussi de détails simples : ne pas perdre de rebonds offensifs, ne pas commettre de fautes, sprinter en transition, s’assurer que notre sélection de tirs et notre lecture du jeu nous aident à défendre sur demi-terrain. Et lorsque nous sommes placés en défense, nous devons être soudés, connectés et communiquer. Ce sont ces choses-là qui sont importantes ».

Pour Mazzulla, tout cela se résume en un mot : l’exécution. « Dans les combats comme dans les batailles, les détails, la concentration et l’exécution sont importantes » conclut-il. « Je pense que c’est sur ça qu’il faut s’appuyer lorsqu’on est dos au mur ? Il faut s’appuyer sur l’autre. Il faut s’appuyer sur l’exécution. C’est l’état d’esprit à avoir. »