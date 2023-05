Kristaps Porzingis prend sa part de responsabilité dans son échec à Dallas

« Je le pensais aussi, c’est clair ! ». Sur le papier, l’association Doncic-Porzingis imaginée par Mark Cuban avait en effet tout pour réussir. Kristaps Porzingis devait être le pendant de Luka Doncic à l’intérieur et le duo se voyait reformer une version 2.0 de Nash-Nowitzki.

Mais la mayonnaise n’a pas pris comme espéré, et au bout de trois saisons, Dallas s’est résigné à se séparer de son intérieur pour partir sur un autre projet. Désormais à Washington, KP s’est exprimé sur cet échec puisque les Mavs ne sont jamais parvenus à dépasser le premier tour des playoffs. Il endosse sa part de responsabilité.

« On n’a jamais vraiment réussi à atteindre ce niveau de jeu qu’on visait. Pour beaucoup, c’est de ma faute », a-t-il concédé. « J’aurais pu mieux jouer. Je pense qu’on a eu quelques épisodes, avant la « Bulle » d’Orlando, puis dans la « Bulle », où j’ai joué à un très haut niveau, et les choses se passaient bien. Ensuite, je me blesse, et après ça, il y a beaucoup de choses… Je regarde d’abord sur ce que j’aurais pu faire mieux. Et je peux être critique envers moi-même, aujourd’hui, avec le recul, et me dire : « Ok, je ne bougeais pas suffisamment bien défensivement, mon rythme n’était sans doute pas bon à certains moments de la saison ». Sinon j’aurais joué au niveau auquel je joue aujourd’hui (…). Mais je pensais que tôt ou tard, les efforts allaient finir par payer ».

Le premier supporter des Mavs

L’intérieur letton a d’abord vu les Mavericks réaliser de gros playoffs la saison dernière en atteignant la finale de conférence avant de s’écrouler sur cette fin d’exercice 2022-2023. Une chute inattendue qui ne le réjouit pas malgré la fin précipitée de son histoire avec la franchise texane.

« Ils m’ont toujours bien traité, et je souhaite vraiment le meilleur à tout le monde au sein de la franchise. Ce sont des supers personnes, elles ont été parfaites avec moi. Je ne veux que de bonnes choses pour eux. Et même s’ils n’avaient pas été corrects, je leur aurais quand même souhaité le meilleur. Mais vraiment, je n’ai que de bonnes choses à dire à propos de Dallas », a-t-il ajouté.

Avant de participer à la Coupe du Monde avec la Lettonie cet été, et de retrouver la France (et le Canada) dès le premier tour, KP va devoir à présent devoir se pencher sur son cas personnel, alors qu’il a la possibilité d’activer sa « player option » à 36 millions de dollars pour 2023-2024, ou de tester le marché pour trouver un contrat plus long, à Washington, ou ailleurs. Du côté du joueur, qui dit bien se sentir aux Wizards, l’heure serait encore à la réflexion.

« C’est fou, parce que Washington vient de virer Tommy Sheppard. Il y a du changement dans la franchise, donc on verra comment ça se passe avec eux, et ensuite on avisera à partir de là. Ça aurait probablement du sens pour moi de faire une croix sur cette saison pour signer un nouveau contrat. Mais on ne sait jamais, toutes les options doivent rester ouvertes. On verra ça dans les prochaines semaines ».

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 Total 402 31 45.3 35.9 82.7 1.8 6.2 8.0 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.