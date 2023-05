Jaylen Brown met la pression sur les fans des Celtics

L’avantage du terrain va-t-il être décisif pour les Celtics ? La question mérite d’être posée car les performances des joueurs de Boston à domicile en playoffs, depuis deux ans, sont loin d’être impressionnantes. Elles seraient même plutôt médiocres.

Les troupes de Joe Mazzulla ont en effet disputé 18 matches au TD Garden pour un bilan équilibré : 9 victoires – 9 défaites. La dernière défaite remonte à quelques jours seulement, dans le Game 5 contre les Sixers.

C’est pourquoi Jaylen Brown a déjà envoyé un message aux spectateurs qui seront présents dimanche soir, pour le Game 7 face à Philadelphie.

« J’espère que ce sera bruyant, que ça va bouger », annonce l’ailier. « Les fans des Celtics aiment nous rappeler à l’ordre alors je vais faire pareil. L’énergie dans le Garden a été, au mieux, correcte durant les playoffs. »

L’arrière All-Star peut se rassurer avec le bilan récent des Celtics lors des matches décisifs. Depuis 2017, Boston en a disputé six, donc quatre à domicile (un à Miami la saison passée, l’autre dans la « bulle » en 2020). Résultats ? Cinq victoires et une seule défaite, en 2018 à Boston, contre un immense LeBron James et les Cavaliers en finale de conférence.

« Pour ce Game 7, que vous soyez là ou non, chez vous, dans un bar, chez un ami, je m’en fiche : il faudra être debout », prévient Jaylen Brown. « Il faudra venir avec de l’énergie car on va en avoir besoin. Pas d’excuse, on a besoin de tout le monde. On a besoin de vous. Que le Garden soit prêt à exploser. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 Total 470 30 47.7 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.