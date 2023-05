Hier, la NBA a dévoilé les détails des votes pour tous ses trophées et les fans des différentes équipes ont donc rapidement fouillé pour trouver les choix les plus étranges. La palme revenant vite à Mark Jackson.

Car alors qu’aucun des 99 autres votants n’a fait descendre Nikola Jokic au-delà de la 3e place, le commentateur d’ESPN n’a carrément pas mis le pivot serbe dans son Top 5. Il a ainsi voté pour Joel Embiid, devant Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander et finalement Donovan Mitchel…

De quoi pousser l’ancien coach des Warriors à carrément s’excuser dans la foulée !

« J’ai une règle d’or dans ma vie, c’est que quand on fait une erreur, on l’assume », explique-t-il ainsi. « Et j’ai commis une énorme erreur… En regardant comment j’ai fait cette erreur, vous pouvez voir que j’ai mis un pivot, deux forwards et deux guards. Je n’ai donc même pas réfléchi. »

Mark Jackson, qui vote pourtant chaque année, a-t-il donc rempli son Top 5 pour le MVP comme s’il votait pour la première All-NBA Team ?

« Je m’excuse auprès des Denver Nuggets. Je m’excuse auprès de Nikola Jokic, qui est en lice pour le titre de MVP et qui méritait de figurer sur mon bulletin de vote, mais qui est aussi l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce jeu et l’un des dix meilleurs pivots de tous les temps. J’assume cette erreur. Si vous voulez m’enlever mon vote ou me punir d’une autre manière, ce serait mérité. J’ai fait une grosse erreur » continue-t-il ainsi.

Kendrick Perkins retourne aussi sa veste

« J’aurais quand même voté pour Joel Embiid comme MVP. Mais avec Giannis et le Joker en deuxième et troisième positions » assure-t-il ainsi désormais. « Ils le méritent. C’est une année incroyable pour lui. Il continue d’écrire l’histoire. Je reconnais mon erreur et je m’en excuse ».

Mark Jackson n’est d’ailleurs pas le seul à avoir présenté ses « excuses » à Nikola Jokic, Kendrick Perkins expliquant lui sur Twitter, après la qualification de Denver en finale de conférence, qu’il était jusqu’à présent « dans le déni au sujet de Jokic et des Nuggets » mais qu’ils sont bel et bien « légitimes ».

Pas sûr toutefois que Nikola Jokic accepte l’ancien pivot des Celtics et du Thunder dans son « bandwagon » étant donné que ce dernier a sans doute tenu l’argumentaire le plus gênant de la course au MVP, déjà assez toxique cette saison, en sous-entendant que les votants pour le trophée « Michael Jordan » étaient racistes.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.