Les Bucks vont rencontrer Scott Brooks

C’est sans contestation possible, le poste de coach le plus intéressant de l’intersaison : prendre la succession de Mike Budenholzer, viré par Milwaukee. Après l’élimination face au Heat, les Bucks ont décidé de prendre un virage à 180°, et tout le monde est impatient de connaître le nom de son remplaçant.

Pour l’instant, aucun favori ne se détache, et l’heure est aux entretiens. Mercredi, on a appris que la franchise avait demandé à rencontrer Kenny Atkinson, assistant aux Warriors, et qu’ils allaient s’entretenir avec James Borrego (ex-Hornets) et leur assistant Charles Lee, et ce jeudi, ESPN révèle que Scott Brooks est sur leur « short list ».

L’ancien coach du Thunder et des Wizards vient de passer deux ans aux Blazers, comme assistant de Chauncey Billups. Sa cote n’est pas forcément très élevée, mais son bilan reste remarquable avec 12 saisons à la tête d’une franchise NBA, et 521 victoires pour 414 défaites (56% de victoires).

C’est lui qui a en effet mené le Thunder en finale NBA en 2012, et il a carrément été « Coach Of The Year » en 2010. À la tête des Wizards, Scott Brooks a mené la franchise en playoffs à trois reprises en cinq ans.

Autre assistant qui va rencontrer les Bucks : Adrian Griffin, qui officiait aux côtés de Nick Nurse. Le père d’AJ, le rookie des Hawks, est un habitué des entretiens. Mais il n’a jamais réussi à décrocher un poste de « head coach ».