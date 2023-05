La Converse All-Star BB Prototype CX fait son retour

Converse a dévoilé un quatrième coloris de sa All-Star BB Prototype CX pour lancer la saison estivale. C’est en effet la première version aux couleurs claires de ce modèle qui se distingue par son accent mis sur la semelle avec les systèmes d’amorti CX et Nike Air Zoom.

Niveau couleur, la tige en poly-mesh et sa semelle intermédiaire ressortent dans un blanc éclatant, tandis que les finitions au niveau de la tirette, du logo sur l’empeigne et de la languette apparaissent en vert pâle, tout comme la semelle extérieure.

La All-Star BB Prototype CX “White Out” est disponible depuis hier sur le site officiel de Converse France au prix de 120 euros.

(Via SneakerNews)

