Une date de sortie pour la Air Jordan 38

On en sait un peu plus sur le calendrier de sortie de la prochaine Air Jordan, la AJ 38, dont le premier modèle devrait investir le marché mondial le 18 août. Le premier coloris choisi serait celui baptisé « Fundamental », que la joueuse d’UCLA Kiki Rice avait eu l’occasion de tester il y a un mois et demi.

Comme de premiers clichés l’ont confirmé récemment, la Air Jordan 38 sera une mid-top dont la base de la tige en noir jouera sur l’aération, avec des compléments en blanc, visiblement en cuir, sur l’avant du pied et les accroches des lacets. On retrouve le même mariage de noir et blanc sur la languette sur laquelle ressort le logo « Jumpman ».

Reste à connaître les détails concernant la composition de la semelle entre ses parties transparentes et sa semelle extérieure translucide.

Son prix devrait tourner autour des 200 dollars. Plus d’infos dans les semaines à venir.

(Via NiceKicks)

—

