L’incroyable efficacité de Devin Booker

Les performances de Devin Booker dans ces playoffs sont impressionnantes, l’arrière des Suns étant le meilleur marqueur (36.8 points de moyenne) depuis le début de la postseason. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est l’efficacité au shoot du All-Star, puisqu’il tourne carrément à 62% de réussite, dont 51% à 3-points !

Si on représente le total de points inscrits sur les neuf premiers matchs en playoffs par rapport au TS% (qui prend en compte l’efficacité du 3-points et les lancers-francs), on voit ainsi que personne n’ayant cumulé plus de 200 points n’a jamais été aussi efficace au scoring lors de ses neuf premiers matchs de playoffs.

Avec ses 331 points inscrits sur les neuf premières rencontres de la postseason, Devin Booker se place pourtant en 7e position en terme de scoring sur ce laps de matchs, derrière seulement Jerry West (392 points en 1964/65), Michael Jordan (362 points en 1989/90, 338 points en 1987/88 et 335 points en 1988/89), Wilt Chamberlain (336 points en 1961/62) et Elgin Baylor (332 points en 1960/61), mais donc avec une meilleure efficacité.

« J’essaie juste de gagner », évacue pourtant Devin Booker lorsque ESPN l’interroge sur le sujet. « Je dis toujours, et c’est quelque chose que je dirai à KD, qu’il faut balancer cette histoire d’efficacité par la fenêtre. Je m’en fiche. Il faut juste continuer, attaquer, être agressif. »

Monty Williams : « Il cherche ces moments, pour non seulement réussir les tirs, mais aussi pour envoyer un message à son équipe, qu’il peut nous porter »

Devin Booker n’a évidemment pas le nez collé sur la colonne « TS% » de Basketball-Reference, mais le fait qu’avec son équipe menée 0-2 dans la série, et alors que la défense des Nuggets pouvait encore davantage se concentrer sur lui suite avec la blessure de Chris Paul, il soit capable de compiler 83 points sur les deux matchs suivants, à 34/43 au tir (79% de réussite) dont 8/12 à 3-points (67%) est quand même fabuleux.

« Je sais dans quelles zones je dois être agressif et dans quelles zones je dois les faire payer », développe Devin Booker, également auteur de 12 passes lors du Game 4. « J’ai parlé du jeu rapide plus tôt et du fait de jouer plus vite, pour qu’ils ne puissent pas mettre en place leur défense et leurs prises à deux. Et puis d’habitude, je n’ai pas de tirs ouverts. La capacité d’attraction de KD sur le terrain est donc quelque chose de nouveau ».

L’attention générée par Kevin Durant aide-t-elle Devin Booker à obtenir des meilleurs tirs, et donc à être encore plus efficace ? C’est peut-être un facteur, même si les deux hommes apprennent encore à jouer ensemble.

« Pour être honnête, nous sommes encore en train d’apprendre l’un de l’autre, d’apprendre quels systèmes fonctionnent pour nous deux, quels systèmes fonctionnent pour notre équipe aussi », confirme Kevin Durant. « Mais au fond, il s’agit juste de jouer au basket, d’aller dans nos zones et d’être agressif. Je pense que c’est ce que nous faisons tous les deux. Book est toujours à l’aise, à n’importe quel endroit du terrain, et je pense que c’est la même chose pour moi. Et plus nous ferons de répétitions, plus nous nous améliorerons. »

D’autant que pour l’arrière, il ne suffit pas de mettre beaucoup de tirs, il faut aussi mettre les bons.

« Il cherche ces moments, pour non seulement réussir les tirs, mais aussi pour envoyer un message à son équipe, qu’il peut nous porter », conclut Monty Williams alors que Devin Booker adore réussir les shoots qui démoralise l’adversaire, comme ses deux paniers à 3-points pour terminer le troisième quart-temps du Game 4 à +6.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 Total 530 34 46.1 35.6 86.8 0.6 3.4 4.0 4.8 3.0 0.9 3.1 0.3 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.