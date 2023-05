Une Air Jordan 13 éclatante pour l’été

La gamme « Summer » de Jordan Brand continue de s’étoffer avec l’apparition de cette Air Jordan 13 au coloris simple mais toujours efficace.

Sa tige se distingue par sa partie en cuir blanc recouvrant en partie une baise en daim d’un gris « loup ». La semelle extérieure est habillée de contours ressortant en rouge, tout comme le Jumpman bien visible sur la languette.

La sortie de cette Air Jordan 13 est prévue pour le 1er juillet au prix de 210 dollars.

(Via NiceKicks)

