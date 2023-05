Les « Four Horsemen », comme se surnomme le clan rapproché de LeBron James, composé de Maverick Carter, Rich Paul et Randy Mims, est à l’honneur sur cette LeBron 20 qui bénéficie pour l’occasion d’une version plus sophistiquée.

On retrouve en effet une tige en nubuck marron clair sur laquelle repose les deux « Swoosh » superposés, l’un en chenille rouge vif, l’autre en daim bleu marine. Une bande en cuir beige sert d’accroche pour les œillets, tandis que d’infimes finitions en bleu, sur les coutures et en vert au niveau du col, complètent l’ensemble reposant sur une semelle extérieure translucide.

Bonne nouvelle, la paire est disponible sur le site officiel de Nike France au prix de 219,99 euros.

