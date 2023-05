Kevin Durant continue de dévoiler la KD 16

Alors que Nike n’a pas encore officialisé le lancement de la 16e chaussure signature de Kevin Durant, le joueur des Suns a commencé à porter la KD 16 depuis le début des playoffs, multipliant les coloris au fil des matchs.

Lors du Game 3 face aux Nuggets, c’est un nouveau coloris en bleu et violet que KD a arboré. La tige se décline en trois superpositions allant du bleu ciel au violet sur sa base et deux teintes d’un bleu plus foncé sur le haut de la paire.

Les logos au niveau du talon et sur la languette ressortent en violet. L’ensemble repose sur une semelle en bleu ciel et blanc.

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.