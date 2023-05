Ce que la plaignante reproche à Rob Murphy, l’assistant GM viré par les Pistons

Après plus de sept mois d’enquête, les Pistons ont pris la décision cette semaine de « licencier pour avoir enfreint la politique du club et les termes de son contrat de travail » leur assistant GM, Rob Murphy.

Cela faisait suite à la plainte d’une ancienne employée des Pistons, DeJanai Raska, qui avait évoqué un « comportement déplacé » du dirigeant. Cette dernière, arrivée dans la franchise en septembre 2021, a pris la parole dans le Detroit Free Press pour livrer les détails des agissements de Rob Murphy.

DeJanai Raska raconte que l’ex-dirigeant lui a notamment attrapé les fesses en disant « vouloir lui mettre un bébé dans le ventre », devant sa fille de quatre ans, et qu’il a également tenté de l’embrasser, à chaque fois sans son consentement. De plus, il aurait essayé de la forcer à avoir une relation sexuelle avec elle.

« J’avais l’impression d’avoir un secret dangereux. J’avais l’impression que si la mauvaise personne le découvrait, je pouvais être renvoyée », déclare-t-elle, assurant avoir vécu dans la peur et l’anxiété pendant des mois, avant de ne plus pouvoir tenir. « Le silence n’est pas une option. Pas pour moi. Cela ne devrait pas l’être pour n’importe quelle femme. J’ai une opportunité d’être une voix et je veux reprendre le pouvoir. »

Rob Murphy avait ainsi convaincu DeJanai Raska de quitter son travail d’agent immobilier et de manager pour des sportifs amateurs et des chanteurs afin qu’elle devienne son assistante personnelle à l’été 2021.

Mais l’employée explique avoir bien vite compris qu’elle avait été engagée, hors du processus classique de recrutement, pour d’autres motifs, et elle a d’ailleurs perdu son travail en mai 2022. Très loin des tâches habituellement réservées à l’assistante personnelle d’un assistant GM, Rob Murphy l’utilisait ainsi principalement comme chauffeur pour son fils de 14 ans, ce qui ne rentrait pourtant pas dans le cadre de son travail. DeJanai Raska l’ignore et demande un jour à quitter une réunion pour pouvoir aller chercher le fils de l’assistant GM. Celui-ci l’insulte alors en lui expliquant qu’elle ne peut pas évoquer ce travail de chauffeur auprès des autres employés.

Dans la foulée, il envoie un mail aux ressources humaines pour expliquer que DeJanai Raska a démissionné. Ce qui était faux. Et si elle a finalement poursuivi les Pistons en justice, c’est parce qu’elle estimait ça n’allait pas assez loin, malgré les différentes alertes envoyées aux avocats de la franchise.

« On s’est manifesté avant d’aller en justice pour que les Pistons fassent ce qu’il faut », explique Megan Bonanni, l’une de ses avocates. « Il est honteux qu’il ait fallu la menace d’une action en justice pour que les Pistons fassent ce qu’il fallait faire, après tous ces mois. L’organisation a ainsi toléré, approuvé et a même été complice de ce qu’il a fait. Ils espéraient juste que Mme Raska disparaîtrait. »