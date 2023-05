Décès de Lance Blanks, ancien scout des Spurs et GM des Suns

La carrière de Tony Parker n’aurait peut-être pas été la même sans lui… Lance Blanks s’est éteint jeudi à 56 ans, et son nom est étroitement lié à TP puisque c’est lui qui avait affronté le Français lors de son « workout » avec les Spurs avant la Draft.

À l’époque, Lance Blanks rentre de Chypre et sa carrière NBA se limite à trois petites saisons, à Detroit et Minnesota. Les Spurs ont besoin d’un meneur de jeu pour cet essai, et il avait donné une leçon au petit Français.

Mais… Gregg Popovich décide de donner une seconde chance au Français, et on connaît la suite…

Un an plus tard, Lance Blanks est engagé comme scout des Spurs, et c’est le début d’une belle carrière comme dirigeant. Il va ainsi devenir assistant GM aux Cavaliers, puis GM des Suns de 2013 à 2013. On le reverra ensuite aux Clippers, avant de devenir consultant pour ESPN et de lancer un média au Texas pour suivre l’université de Texas.

« Lance était une lumière pour tous ceux qui l’ont connu », a déclaré Joe Dumars, l’un de ses coéquipiers à Detroit, et vice-président de la NBA. « J’ai eu le privilège de l’avoir comme ami proche. Je lui suis éternellement reconnaissant pour tout le soutien qu’il m’a apporté au fil des ans. Son héritage sera perpétué, non seulement par sa famille, mais aussi par tous ceux dont il a amélioré la vie ».