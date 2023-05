Rien à signaler pour le genou de Joel Embiid après son retour

Les Sixers n’ont pas tout perdu mercredi soir. Dans la défaite sans appel concédée à Boston dans le Game 2, la formation de Doc Rivers a toutefois pu se satisfaire d’avoir enregistré le retour de Joel Embiid, dont le genou droit a tenu bon pendant 27 minutes sur le terrain, laissant augurer la poursuite d’une montée en puissance.

Le coach a ainsi mis en avant les stats « phénoménales » ressorties des instruments de suivi de ses mouvements.

« Il a eu l’air en forme et ses chiffres étaient excellents », a ainsi confié le « head coach » des Sixers hier. « Nous n’avons pas bien joué, mais la vitesse qu’il a atteinte, vous savez, ses explosions, étaient très proches de la normale. C’était vraiment super à voir pour nous. Et, plus important encore, c’était formidable pour lui de pouvoir le faire et de voir qu’il pouvait le faire, avec très peu de gonflement ou autre chose de ce genre. C’est ce que nous voulions savoir. Il est évident que nous n’avons pas gagné le match. Mais c’est important pour nous ».

Tout est réuni pour bien aborder le Game 3

Sous l’impulsion de James Harden, les Sixers avaient impressionné dans le Game 1 en s’imposant à Boston pour récupérer l’avantage du terrain dans cette demi-finale de conférence. Avec le retour de Joel Embiid, les joueurs doivent effectuer un nouvel ajustement. Une gymnastique que Doc Rivers croit ses joueurs capables de faire.

« Ce n’est pas si difficile. On en fait trop, vraiment. Je veux dire, on va devoir jouer différemment du reste de l’année ou est-ce qu’on doit jouer de la façon dont on a joué toute la saison ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n’est pas sorcier et ce n’est pas quelque chose de difficile à faire », a-t-il ajouté, résumant l’essence du Game 2 à travers une phrase : « On n’a pas bien joué ».

Pour le coach, le crédit est avant tout à mettre à l’actif des Celtics qui ont su faire le match qu’il fallait pour égaliser.

« J’ai trouvé que leur pression sur le ballon nous a sorti de tout ce qu’on sait faire. Ça n’aurait rien changé, que Joel soit là ou pas. On aurait connu une soirée difficile en attaque, vu la façon dont on leur a permis de jouer dans notre raquette. Ils nous ont bousculés de partout, nous ont poussés hors de nos spots. On n’a pas pu s’organiser à cause de leur pression. Donc on sera meilleurs » assure ainsi Doc Rivers.

De plus, Philadelphie pourra compter sur un Joel Embiid renforcé par son retour réussi sans encombre et surtout sans gonflement au niveau de son genou, au-delà du fait que les fans devraient être chauffés à blanc pour accueillir leur pivot fraîchement élu MVP de la saison.

« Les fans vont être formidables. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils vont être gonflés à bloc. Nous en avons besoin. C’est une bonne chose. Et en général, les « role players » jouent mieux à la maison. J’espère que ça se vérifiera », a ainsi conclu Doc Rivers sur ce Game 3, prévu la nuit prochaine (01h30) au Wells Fargo Center.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.