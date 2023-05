Luka Doncic va payer pour les funérailles des victimes de la tuerie de Belgrade

La fondation Luka Doncic a annoncé hier que le « franchise player » des Mavericks allait venir en aide aux familles des victimes de la tuerie de Belgrade, survenue dans l’école Vladislav Ribnikar mercredi, via une participation financière.

Luka Doncic va en effet prendre en charge les funérailles des neuf personnes décédées, parmi lesquelles on recense huit enfants. Le Slovène va également couvrir les frais de mise en place de la cellule psychologique qui va œuvrer pour accompagner les camarades de classe et le personnel de l’école après ce terrible drame.

« J’ai le cœur brisé par la tragique fusillade dans une école en Serbie et par ces vies perdues, y compris celles d’écoliers innocents. Mes pensées vont aux familles et à l’ensemble de la communauté touchée par cette tragédie », a déclaré le joueur des Mavericks dans un communiqué. « Par l’intermédiaire de ma fondation, je cherche des moyens immédiats et à long terme de soutenir les élèves, le corps enseignant et les familles touchés par la fusillade à l’école primaire Vladislav Ribnikar. Je me suis engagé et je continuerai à partager des mises à jour et des moyens de soutien au fur et à mesure que les détails seront disponibles. »

D’autres joueurs NBA pourraient se joindre à Luka Doncic, et on pense notamment aux joueurs serbes comme Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic ou encore Aleksej Pokusevski.

International slovène, Luka Doncic possède pour sa part des liens étroits avec la capitale serbe, où vivent encore sa grand-mère, sa tante et son oncle. Son père, Sasa Doncic, est également originaire de Serbie.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 Total 330 34 46.6 33.8 73.9 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.