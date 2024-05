NCAA | Kansas State a trouvé le remplaçant de Markquis Nowell

Après un retour au premier plan incarné par cette excellente saison 2022/23 (26 victoires et 10 défaites et un « run » jusqu’au « Elite Eight » de la « March Madness »), Kansas State se donne les moyens de maintenir des attentes élevées pour la saison prochaine. En commençant par sécuriser le recrutement d’un des meilleurs meneurs de jeu disponibles sur le portail des transferts de la NCAA : Tylor Perry.

Après avoir démarré sa carrière en 2019 au sein d’une université de seconde zone dans le Kansas, le meneur avait rejoint North Texas en 2021. D’abord solide remplaçant en 2021/22 (13.5 points, 2.9 rebonds et 2.5 passes), il avait intégré le cinq la saison dernière, et avait cartonné (17.3 points, 3.4 rebonds et 2.1 passes par match).

À Kansas State, il jouera donc sa cinquième et dernière saison au sein d’une équipe ambitieuse, qui sort d’un exercice 2022/23 brillant sous la houlette du coach « rookie » Jerome Tang. Sur le poste de meneur, il prendra évidemment la suite de Markquis Nowell, un des tous meilleurs joueurs du pays sur ce poste la saison passée (17.6 points, 8.3 passes et 2.6 interceptions), encore plus durant la « March Madness » (23.5 points et 13.5 passes).

Moins bon « playmaker » que le lutin natif de New York, il n’en demeure pas moins un joueur expérimenté sur ce poste si important en NCAA, et sa présence sera stabilisatrice pour les Wildcats, et précieuse pour les deux meneurs « freshmen » RJ Jones et David Castillo, qu’il prendra assurément sous son aile.