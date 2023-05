Une touche estivale sur la Nike Zoom GT Cut 2

Première paire de la série « GT » à avoir bénéficié d’une deuxième version, la Nike Zoom GT Cut 2 conserve sa longueur d’avance sur la Jump et la Run puisqu’après avoir dévoilé un coloris personnalisé pour Devin Booker, la marque à la virgule présente ce modèle habillé aux couleurs de l’été.

La tige se distingue en blanc et bleu clair avec un « Swoosh » noir. Les touches de rose sont visibles sur les accroches des lacets et au niveau du talon. La semelle extérieure en blanc tacheté de bleu repose sur une semelle extérieure et bleu clair, turquoise et noir. On note l’effet « South Beach » sur la semelle intérieure en turquoise et rose. A noter également aussi un logo inédit sur la languette, sur lequel on peut lire : « When one of us is great we are all greater ».

La sortie officielle de ce coloris devrait intervenir dans les prochaines semaines, au prix de 170 dollars.

