Les premières images de la Air Jordan 38 !

C’est en juin 2022 que les premiers clichés de la Air Jordan 37, un modèle novateur au design résolument différent de la AJ 36, ont commencé à fuiter. En ce sens, la Air Jordan 38 a donc un peu d’avance sur sa grande sœur puisque ses premiers clichés ont déjà fuité !

Comme l’an dernier, on retrouverait une tige assez sophistiquée au niveau de sa composition avec la même recherche de légèreté et d’aération avec une partie visiblement tricotée au niveau de l’empeigne, le tout étant assorti d’une bande de cuir pour les œillets et recouvrir l’avant du pied.

La semelle semble également travaillée et va aiguiser notre curiosité jusqu’à l’annonce officielle de la marque au « Jumpman », avec des parties translucides et l’accent apparemment mis sur l’amorti à l’avant du pied. À noter aussi la façon originale dont ressortirait le logo sur la languette, en noir et blanc et inversement sur le talon.

Encore un peu de patience pour en savoir plus sur les spécificités de cette AJ 38 !

(Via SneakerNews)

