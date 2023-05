[bon plan] Chaussures de basket performance, Jordan 1, maillots NBA : les French Days sont de retour chez basket4ballers

basket4ballers, shop en ligne spécialisé dans la vente d’articles de basket performance et lifestyle, propose d’importantes réductions sur une grande quantité d’articles à l’occasion de ces French Days 2023. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter le code FRENCH23 lors de la validation de la commande, pour bénéficier de 20% de remise supplémentaire sur les articles déjà en promotion.

Parmi les chaussures de basket performance, on retrouve un nombre important de coloris de LeBron 20 et LeBron Witness 7, de Jordan Luka 1 de Luka Doncic ou des Freak 4 et Immortality 2 de Giannis Antetokounmpo, ou encore :

La LeBron NXXT Gen Faze Clan, à 108,80€ au lieu de 170€

La KD 15 Napheesa Collier à 96€ au lieu de 150€Concernant les chaussures lifestyle ou rétro, certaines paires de Jordan 1 sont aussi disponibles à prix réduit, notamment :

La Jordan 1 Retro High OG White Cement, à 115,20€ au lieu de 180€

La Jordan 1 Low Reverse Black Toe, à 86,40€ au lieu de 120€

Enfin, pour ces French Days, une large sélection de maillots NBA actuels – saison 2022-2023 – mais aussi de maillots rétro Mitchell and Ness d’anciennes légendes de la NBA bénéficient de remises, comme le :

Maillot NBA Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Statement Edition, à 64€ au lieu de 100€

Maillot NBA Jimmy Butler Miami Heat City Edition, à 60,85€ au lieu de 95€

Maillot NBA Dennis Rodman Chicago Bulls 97/98 Alternate, à 73,60€ au lieu de 115€