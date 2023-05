Une Jordan Why Not .6 en hommage à un ami d’enfance de Russell Westbrook

Russell Westbrook a souvent été décrit par ses anciens coéquipiers comme quelqu’un de très différent de l’image publique qu’il peut renvoyer, et a régulièrement été loué pour son leadership mais aussi pour son humanité et son empathie.

Depuis de nombreuses années, il a par exemple profité de ses collaborations avec Jordan Brand pour placer des clins d’œil à l’un de ses amis d’enfance, Khelcy Barrs, décédé des suites d’une hypertrophie du coeur à l’âge de 16 ans, alors que les deux jouaient au basket ensemble.

Le meneur des Clippers lui a cette fois dédié une Why Not.6 à son nom, baptisée « KB3 ». La tige reprend quelques couleurs de l’université d’UCLA, où les deux rêvaient d’évoluer à l’époque, avec des logos « Jumpman » en bleu et un dégradé allant du rose au jaune, autre couleur emblématique de la fac californienne. Le reste est complété avec du gris sur la tige, la languette, au niveau du talon ainsi que sur la semelle. Sur la tirette, on retrouve en bleu et jaune le logo du joueur ainsi qu’un « KB3 ».

La date de sortie de cette Jordan Why Not .6, pressentie à 140 dollars, n’a pas encore été communiquée.

(Via SneakerNews)

—

