Adidas ressort une Crazy BYW pour Jalen Green

Après une tournée organisée aux Philippines par adidas l’été dernier, Jalen Green et son sponsor vont rendre un nouvel hommage aux origines philippines du joueur des Rockets. Cette fois, c’est une Crazy BYW avec lequel le joueur a évolué plusieurs fois en mars.

Celle-ci est dotée d’une tige dépareillée en bleu et rouge, les couleurs du drapeau philippin, tandis que la semelle blanche est traversée par des notes de jaune pour compléter l’ensemble.

Chaque tirette porte l’inscription « Jalen Green » en bleu sur la chaussure gauche, en rouge sur la droite. La paire pourrait être commercialisée dès le 15 mai prochain au prix de 150 dollars.

(Via SneakerNews)

