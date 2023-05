Malik Monk enfin « au bon endroit, au bon moment »

Les dirigeants de Charlotte et des Lakers ont dû s’en mordre les doigts, à voir Malik Monk prendre feu dans le Game 1 de la série face à Golden State (32 points) puis dans le Game 6 sur le parquet des Warriors (28 points).

La campagne de playoffs de l’arrière a été une franche réussite, à l’image de sa première saison à Sacramento où lui et les Kings ont fait un grand pas en avant.

« Ça signifie tout pour moi, de venir ici et participer à changer la culture, pouvoir faire les playoffs, jouer avec De’Aaron Fox…. », a-t-il expliqué dans sa conférence de presse de fin de saison. « Quoi qu’il arrive, j’aurais toujours confiance en moi. Mais l’expérience a été géniale, parce que je n’avais jamais connu les playoffs avant. Et là, pour ma première année ici, j’ai eu l’opportunité d’être dans une équipe qui gagnait et qui a pu faire les playoffs. De pousser le champion en titre jusqu’à un Game 7, ça m’a permis d’engranger plus d’expérience. J’ai vraiment hâte d’être la saison prochaine ».

Un grand bond en avant

Le joueur a trouvé chaussure à son pied sous les ordres de Mike Brown qui a parfaitement su tirer le meilleur du profil de Malik Monk, sniper capable de prendre feu sur de courtes périodes et d’être efficace en sortie de banc.

Pour l’ex Hornet, c’est un ensemble de choses qui lui ont permis de livrer son exercice en carrière le plus abouti.

« J’essaie de m’investir à fond dans chacun de mes rôles, parce qu’au bout du compte, c’est le coach qui décide, ce n’est pas vraiment mon choix. Donc j’essaie de m’y faire et de foncer, et je trouve que je m’en suis très bien sorti cette année. Le groupe avec lequel j’ai joué cette saison m’a simplement laissé être moi-même. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai pu être performant », a-t-il expliqué. « C’est la NBA qui est comme ça, trouver le bon endroit, au bon moment, et avoir la bonne opportunité. Et c’est clairement ce qui s’est passé ici je pense. C’est le plus important en NBA, tu peux avoir un rôle de remplaçant dans une équipe, et il suffit qu’un coach arrive, te laisse jouer, être toi-même, et tu vas alors devenir une star dans l’équipe. Donc tout est question d’opportunité ».

Les Kings n’ont pas réussi l’exploit de sortir les Warriors dès le premier tour, mais ont beaucoup appris et sont clairement sortis grandis de cette post-season. Ce que Malik Monk a retenu de sa première expérience de playoffs ? Comme souvent, l’importance des détails.

« On doit tous devenir un peu plus intelligents au sujet du jeu, chaque détail. Je crois que je suis passé sous un écran une fois face à Klay Thompson, et boom, c’est le Game 4 qui nous est passé sous le nez. De’Aaron Fox et Davion Mitchell aussi face à Stephen Curry. Ce sont ces petites choses mentales sur lesquelles ont peut bosser, mais le fait d’avoir vécu tout ça va clairement nous rendre plus forts ».

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 9.0 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.4 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 Total 386 21 43.0 35.6 84.9 0.4 2.0 2.4 2.4 1.4 0.6 1.4 0.3 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.