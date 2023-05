Kentavious Caldwell-Pope fait parler son expérience de champion NBA

Mike Malone est un fin psychologue. Samedi soir, lors de son speech d’après-match, il avait félicité Kentavious Caldwell-Pope pour son altruisme et son attitude dans le 4e quart-temps, alors que Bruce Brown lui avait piqué sa place sur le terrain. Une manière de le garder sous pression, et de faire passer le « nous » avant le « je. « KCP » l’a remercié cette nuit en étant le Facteur X du Game 2 avec ses quatre réussites à 3-points. C’est plus que tous ses coéquipiers réunis !

« KCP fait tout pour nous » lance Bruce Brown, justement. « Lui et moi avons le même rôle en quelque sorte. C’est le seul champion ici, et j’apprends le plus possible de lui ».

C’est vrai que Kentavious Xaldwell-Pope est un champion NBA, et qu’il avait été très précieux pour les Lakers dans la « bulle » par sa défense et ses 3-points. Un vrai « 3&D », et c’est pour ça que les Nuggets étaient allés le chercher cet été du côté de Washington. Ils avaient lâché Will Barton et Monte Morris pour le récupérer. Deux joueurs que Mike Malone n’oublie pas puisqu’il leur a rendu hommage après la victoire face aux Suns.

Le seul champion du groupe

« Récupérer Kentavious Caldwell-Pope a provoqué un énorme boost. Ce n’est pas une attaque contre Will Barton et Monte Morris. Ces gars ont été vraiment importants dans nos succès passés, mais on avait le sentiment que KCP, qui avait gagné un titre et qui est l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue, s’intégrerait parfaitement dans ce cinq ».

« Pour la plupart des joueurs, c’est une bonne soirée », poursuit Mike Malone. « Il se maintient à un niveau tellement élevé. Il fait 5/6 aux tirs, 4/4 à 3-points… Il prend 5 rebonds avec une défense incroyable… Je suis vraiment reconnaissant qu’il fasse partie de notre groupe, de notre famille. Il mérite d’être mis en avant ce soir ».

Ce que Mike Malone n’imaginait peut-être pas, c’est que son arrière serait capable de renverser le cours d’un match de playoffs par deux réussites de suite à 3-points, mais aussi qu’il serait une voix dans le vestiaire.

« Il est très présent dans les temps morts, que l’on gagne ou que l’on perde, et il veille à ce que tout le monde garde les pieds sur terre », témoigne Jamal Murray. « Il sait ce qu’il faut faire et quelle force mentale il faut avoir. Le fait d’avoir sur le terrain un « two-way player », capable de tout faire pour nous, c’est énorme. »

L’importance de la défense

Justement, que transmet-il à ses coéquipiers dans le vestiaire ou lors des temps-morts ?

« Je dirais qu’on sait les efforts qu’il faut produire pour y arriver » répond KCP. « Chaque soir, cela peut être la soirée de n’importe qui. Jamal rate son match, mais tout le monde élève son niveau de jeu, et c’est pour cette raison que j’aime cette équipe. Notre banc est riche, et tout le monde sait jouer, peut marquer et défendre. J’avais dit à l’équipe avant cette série, que la défense nous ferait gagner cette série, puis un titre. »

Un message que ses coéquipiers ont intégré, puisqu’ils mènent 2-0 dans la série, et après avoir gagné de 18 points le Game 1, ils ont limité les Suns à 87 points dans le Game 2 !

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.6 3.1 1.3 2.0 1.1 1.2 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.5 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.4 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.8 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 Total 759 30 42.4 36.5 81.4 0.6 2.5 3.1 1.8 1.8 1.1 1.0 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.