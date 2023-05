Courtisée par les Raptors, Becky Hammon prépare la reprise avec Las Vegas

Alors que la saison NBA touche tout doucement à sa fin, celle de WNBA se prépare. C’est notamment le cas aux Aces de Las Vegas, la franchise championne en titre, où Becky Hammon a réuni ses joueuses en préambule du début du camp d’entraînement.

Une façon de poser les bases d’une nouvelle saison mais aussi une occasion pour clarifier sa situation, alors que Las Vegas a autorisé les Raptors à entrer en contact avec leur coach en vue de la succession de Nick Nurse.

« Je suis leur entraîneur et elles savent que j’adore être leur entraîneur », a-t-elle confié à ses joueuses, tout en leur assurant qu’elle resterait transparente sur un éventuel processus de recrutement susceptible de la renvoyer en NBA pour devenir coach principal, ce qui serait une grande première pour une femme. « Je leur ai dit dans quoi j’investissais mon temps et mon énergie, et c’est dans cette équipe ».

Deux défis historiques dans les deux cas

En marge de la préparation de la saison, Becky Hammon pourra compter sur le soutien de ses joueuses emblématiques comme Candace Parker, consciente des enjeux pour sa coach. « C’est un grand honneur, ne le remettons pas en question », a-t-elle déclaré. « C’est un grand honneur pour elle d’être mentionnée là-dedans ».

Même son de cloche pour l’ailière Jackie Young, persuadée que le contexte de ce début de saison ne perturbera pas la préparation des Aces.

« C’est une grande coach. C’est l’une des meilleures de la ligue. Quand on sait ça, on sait qu’elle va être approchée », a-t-elle ajouté. « Mais c’est clair qu’à chaque fois que nous entrons sur le terrain, elle veut que nous lui donnions 100% d’efforts et que nous soyons concentrées à 100% ».

Le timing n’est en tout cas pas évident pour Becky Hammon car la saison régulière débute le 19 mai en WNBA, et on imagine mal la coach démarrer la saison avec les Aces tout en discutant en même temps avec les Raptors ou d’autres franchises NBA. Dans tous les cas, elle aura toutefois l’occasion de marquer l’histoire, que ce soit en visant un doublé en WNBA ou un retour par la grande porte en NBA. Wait and see…