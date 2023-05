Rebond, rythme, défense, spacing… Le gros chantier des Suns

Cinq victoires, une défaite. C’est le bilan des Nuggets depuis le début des playoffs, et les coéquipiers de Nikola Jokic ont marqué les esprits en giflant les Suns lors de la première manche. Vainqueur de 18 points, Denver a compté jusqu’à 25 points d’avance ! De quoi sonner les stars des Suns, même si leur confiance reste intacte.

« Je crois toujours en nous » rassure Devin Booker. « Toute l’année, on a été une bonne équipe capable de digérer ce genre de match, de voir ce qui n’a pas été, de retenir les leçons, et de faire les corrections. »

Quelles sont ces corrections justement ? « On doit jouer plus vite, et ça dépend de moi, surtout en début de match » répond Chris Paul. « On doit juste augmenter le rythme ».

Des prises de décision trop lentes

Même constat chez Kevin Durant qui parle des prises de décision. « Parfois, on peut jouer un peu plus vite et prendre des décisions plus rapides. Ces millisecondes comptent en NBA car ces petites ouvertures se referment rapidement. »

Monty Williams fait la même analyse. « On a toujours été bons pour faire la bonne lecture au bon moment. J’ai trouvé qu’on était en retard et hésitant. Je pense qu’on faire bien mieux. »

Pour Josh Okogie, il y a aussi un problème d’écartement du jeu en attaque, et ça facilite le travail de la défense. « J’ai trouvé que par moments, notre spacing n’était pas bon. Cela permet à un même défenseur d’être sur deux attaquants. Ils n’ont pas trop eu besoin de faire des rotations. Si on est capable de retrouver notre manière d’espacer le jeu, et de mettre plus de pression sur le côté sans ballon, cela obligera leur joueur en couverture à choisir un côté, et ce sera mieux. »

Un Ayton endormi

Autre piste d’amélioration, le rebond. L’image d’un Deandre Ayton, les bras ballants, a fait le tour de la toile. Elle est symptomatique d’une formation qui s’est fait manger dans sa propre raquette puisque les Nuggets sont allés chercher 16 rebonds offensifs, dont 8 pour le seul Nikola Jokic.

« C’est comme ça qu’on gagne le titre : la défense et le rebond » rappelle Kevin Durant. « On doit faire mieux dans ce domaine, et je pense que ça commence par moi. »

Sauf que tous les regards se portent tout de même vers Ayton…

« Il vous dirait lui-même que ce n’était pas au niveau » confie Monty Williams. « Quand vous regardez la vidéo, cela manquait de cohérence. Quand il joue avec conviction, il donne le ton. Il vous dirait sans doute qu’il pourrait grimper de trois ou quatre niveaux, mais je pense que toute l’équipe est dans le même cas. Nous sommes tous un peu déçus ».

Ce que reproche Monty Williams à Deandre Ayton, c’est son manque d’agressivité sous le panier des Nuggets. « Sa recherche du rebond était vraiment basse. Habituellement, il est à 60 ou 70% de taux pour aller au rebond. Là, c’était bien plus bas. Ce n’était pas le Deandre qu’on connaît. Ce n’était pas le Deandre qui est un joueur de très haut niveau. Quand il joue avec agressivité, il donne de l’énergie à toute l’équipe ».

Mieux défendre sur Jamal Murray

Enfin, il y a la défense sur Jamal Murray, auteur de 34 points avec un haut pourcentage. Cette fois, c’est Josh Okogie qui fait son mea culpa. « J’ai l’impression que c’est moi qui en suis responsable. J’étais le premier à défendre sur lui et je n’ai pas mis assez de pression sur lui ». Pour Ayton, c’est la lecture sur pick-and-roll qui n’a pas été bonne, et il se sent aussi coupable. « C’est vrai qu’on n’a pas réussi à bien communiquer, surtout quand Murray sortait des écrans. Nous étions un peu hésitants. Nous n’étions pas solides. Il a fait quelques sorties d’écran, et nous avons changé un peu notre façon de faire après. Il ne faut pas se décourager pour des choses comme ça ».

Pour le pivot, ce Game 1 est un accident, et on verra le meilleur visage des Suns ce soir pour la deuxième manche : « Ce n’était pas le basket des Suns. Habituellement, on donne le ton par la défense, et c’est nous qui nous projetons vers l’avant. Là, ce sont eux qui ont joué comme ça. On sera une équipe complètement différente au prochain match. »