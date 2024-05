Le retour de la Air Max CB 94 prévu pour la rentrée

Après avoir fait son retour en 2020, la Nike Air Max CB 94 OG est à nouveau prête à tester le marché. La chaussure montante portée par Charles Barkley dans les années 90 va revenir à la rentrée en « Pure Purple », en clin d’œil aux Suns, de nouveau sur le devant de la scène.

La tige est composée d’un cuir blanc recouvert de bandes en nubuck noir, tandis que la touche de violet ressort sur la languette. Dotée d’une unité « Air Max », la semelle est également en noir, blanc et violet.

La Nike Air Max CB 94 OG « Pure Purple » serait prévue pour l’automne 2023 au prix de 170 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.