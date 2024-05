Le jour où Jimmy Butler a détruit une séance de Tom Thibodeau

Personne ne connaît mieux Jimmy Butler que Tom Thibodeau puisque le coach des Knicks l’a eu sous ses ordres aux Bulls, puis il avait fait le forcing pour le faire venir aux Wolves où Tom Thibodeau avait la double-casquette GM/entraîneur. Minnesota avait retrouvé les playoffs après 14 ans d’attente ! Mais l’expérience avait tourné court car Jimmy Butler n’en pouvait plus d’être entouré de jeunes talents qui ne se donnaient pas à fond.

Jimmy Butler ne supporte pas l’attitude des jeunes talents

« Est-ce que je suis dur avec KAT ? Oui ! Je suis comme ça. Je ne suis pas le joueur le plus talentueux de l’équipe. Qui l’est ? KAT. Qui a reçu le plus gros don à la naissance ? Wigs. Il a les plus longs bras, les plus longues mains, il saute plus haut, court plus vite. Mais qui joue le plus dur ? Moi » avait-il expliqué à l’époque. « Je joue dur, je joue très dur, je donne tout à chaque entraînement, chaque match, c’est ma passion, c’est ce que je donne au basket, c’est comme ça que je montre que je suis là pour mes coéquipiers. »

Après son transfert à Philadelphie, Jimmy Butler avait raconté sa dernière séance d’entraînement où Thibodeau l’avait forcé à s’entraîner. « Je parlais dans le bureau avec les dirigeants et Thibs (Tom Thibodeau), et ils me disent : ‘Hey, il faut que tu viennes t’entraîner.’ Je leur réponds : ‘Thibs, pourquoi venir m’entraîner ? Vous allez me transférer !‘ Parce que c’était toujours le même refrain : ‘Nous avons presque un deal, nous avons presque un deal…‘ […] Vis-à-vis de cet entraînement imposé, premièrement, j’ai un vrai problème avec l’autorité. J’ai un problème avec celui qui me dit de faire quelque chose. »

Jimmy Butler avait fini malgré tout par s’exécuter, parce qu’il le veut bien dit-il. Mais l’affaire ne s’arrête pas là : si les Wolves veulent le voir à l’entraînement, ils doivent l’aligner… avec les remplaçants. « Non, tu vas jouer avec les titulaires », lui rétorque-t-on. « Pas question, insiste Butler, je vais jouer avec les troisièmes couteaux. »

L’entraînement démarre et l’ailier reste fidèle à lui-même en chambrant à tout-va. « Personne ne peut me stopper », « personne ne peut me battre »… Entouré de joueurs de G-League, Jimmy Butler l’emporte contre les titulaires, et il n’a pris qu’un seul tir durant ce « scrimmage » : ‘Oh oui, je dominais mais j’ai shooté qu’une seule fois’. Passe décisive, une fois, deux fois, trois fois, interceptions, contres… »

Il demande à défendre sur Karl-Anthony Towns

Cette semaine, Jeff Teague a raconté sa version des faits. Il était le meneur titulaire des Wolves à l’époque, et il se souvient très bien de cette séance. « Sous vouloir les vexer, je dirais qu’il était entouré de tous ceux qui n’allaient pas faire partie de l’équipe » se souvient l’ancien meneur All-Star. « A l’entre-deux, il dit : ‘Je prends KAT’ et je me suis dit : ‘Oh, merde’. Jimmy et KAT ne s’aiment pas. C’est une autre partie de l’histoire que j’aborderai un jour. Ils ne s’aiment pas. C’est très drôle quand ils ne s’aiment pas. Ils font l’entre-deux. On donne la balle à KAT sur la première action. Jimmy le vole. Ils remontent le terrain et marquent. Et on est là : ‘Allez KAT, poste son petit cul, mec ! Il ne peut pas défendre sur toi ».

En face, Jimmy entend et répond : « Dégage de là, c’est une merde ». Et Butler intercepte encore le ballon et son équipe inscrit un deuxième panier. « Jimmy a commencé à parler au GM, à tout le monde dans la salle : ‘Vous feriez mieux de me payer ! Je suis comme ça' » poursuit Jeff Teague. « Je me suis dit : ‘Il est fou’. Je riais, ne réalisant pas ce qui allait se passer. Je ris avec D-Rose. Nous sommes dans le match, nous continuons à donner le ballon à KAT, et il a finalement marqué. »

Et là, Karl-Anthony Towns se met à chambrer Jimmy Butler : « Il est trop petit » balance-t-il ! « Vas-y KAT, répond à cet enfoiré ! Il ne vaut rien » lui lance Jeff Teague, avant de reprendre son récit « Ils ont fait une série de 10-0. Ils font des dunks, mettent des 3-points. Jimmy n’a pas marqué du tout. Il s’est contenté de voler des ballons, de faire des passes décisives, de jouer comme il faut. Mais il fait tout. Le temps s’est écoulé, ils nous ont battus 18 à 6. »

Il a découpé le mot « Minnesota » sur le maillot et le short !

On pense que l’anecdote est terminée mais le meilleur est à venir…

« Jimmy est devenu dingue : ‘Vous pensez que cette équipe peut gagner sans moi ? Payez-moi ! Payez-moi !’, raconte Jeff Teague. « Il n’avait pas encore enlevé sa chasuble et il l’enlève enfin. En dessous, il porte le maillot des Wolves, mais il a coupé le ‘Minnesota’ pour qu’on ne voit plus que son torse. Il a coupé le « Minnesota » sur le short, et il se retrouve avec un trou au milieu de son maillot et un autre au milieu de sa jambe, et j’en pleure de rire. Je me suis dit : ‘Put…, mon pote est fou’. Mais je n’avais pas réalisé qu’il venait de nous battre avec l’équipe de G-League. »

Avec son maillot et son short troués, Jimmy Butler chambre : « Je viens de les battre avec les joueurs de la G-League. C’est votre cinq de départ ? » « Alors là, je me marre, j’en pleure encore de rire » poursuit Jeff Teague. « Mais je me suis rendu compte qu’il parlait de moi. Je suis l’un des titulaires, et je me suis dit : ‘Attendez ! Il m’a énervé ‘! ».

Pendant que l’entraînement continue, Jimmy Butler s’en va tout raconter à ESPN !

Jeff Teague raconte que les titulaires voulaient une revanche. Mais Tom Thibodeau préfère voir l’équipe de Jimmy Butler face à d’autres remplaçants. L’équipe de Jimmy Butler gagne encore, et au moment où les titulaires sont prêts à jouer, le trublion s’est précipité dans les vestiaires.

L’entraînement se poursuit sans lui, et le meilleur, ou plutôt, le pire est à venir pour les Wolves puisque Jimmy Butler est déjà sur ESPN pour raconter l’entraînement. « Nous avions encore une heure d’entraînement. On se douche tous, on va dans le vestiaire, et ESPN est allumé. Rachel Nichols et Jimmy Butler sont à la télé, et il dit : ‘Ouais, je viens de tous les tuer à l’entraînement et je pense que c’est une bonne chose’. »