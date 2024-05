Les Warriors ont besoin de retrouver l’étincelle Jordan Poole

12.7 points de moyenne à 34% de réussite, dont 24% de loin. Même si Jordan Poole ajoute 3.2 passes par match, l’arrière a bien du mal à peser dans cette série face aux Kings, et son dernier match fut particulièrement compliqué avec seulement 4 points à l’arrivée, avec un vilain 1/7 au tir, dont 0/3 de loin.

« Oui, Jordan n’a jamais vraiment réussi à se mettre en route ce soir, malheureusement » commentait dans la foulée Steve Kerr. « Il s’est un peu frustré en début de match. Il y a eu quelques actions où il n’a pas reçu les coups de sifflet qu’il attendait. Il essayait d’attaquer mais il n’arrivait pas à se libérer, donc c’était juste une soirée frustrante pour lui. Mais vous savez, c’était une mauvaise soirée pour nous tous, y compris pour moi. »

Le problème, c’est que les Warriors ont besoin d’un Jordan Poole à son meilleur niveau pour tenir le rythme des Kings, et mettre la défense adverse sur les talons.

« Nous avons besoin de lui et il en est plus que capable » rassure Stephen Curry. « Il a montré sa capacité à peser sur les matchs, et le plus important pour nous tous, y compris pour JP, c’est d’avoir la mémoire courte, ce qui est si important à ce niveau. Pas seulement durant le calendrier des 82 matchs, mais aussi durant une série de playoffs. Parce qu’il ne faut pas se faire piéger par le match précédent. C’est toujours possible de rebondir. »

« Nous voulons simplement qu’il soit lui-même, qu’il soit agressif, qu’il joue son style de basket »

Klay Thompson est d’ailleurs certain que son camarade va briller ce soir.

« J’ai confiance en sa capacité à le faire et à apporter l’énergie nécessaire au prochain match » explique le « Splash Brother ». « Nous sommes tous passés par là. J’ai connu des périodes terribles pendant les playoffs, les Jeux olympiques, au plus haut niveau. Jordan n’a que 23 ans. »

Jordan Poole a toutefois été essentiel au titre des Warriors l’an passé. Son étincelle offensive balle en main multiplie le danger pour Golden State, tout en libérant Stephen Curry, et c’est bien pour ça qu’il a été prolongé pour 140 millions de dollars sur quatre ans avant le début de la campagne.

« Il doit garder confiance en lui » continue Klay Thompson. « C’est un grand joueur et il nous a aidés à gagner le titre l’année dernière. Si nous voulons le refaire, il doit réaliser la même chose cette année. C’est donc à nous d’arriver avec le bon état d’esprit dimanche pour tout donner. »

Avec un Jordan Poole à son meilleur niveau ?

« Nous voulons simplement qu’il soit lui-même, qu’il soit agressif, qu’il joue son style de basket », conclut Kevon Looney. « Nous allons le soutenir et continuer à jouer dur. Il a eu un peu de mal ce soir, mais nous savons de quoi il est capable, nous savons qu’il est fort mentalement et qu’il peut rebondir, et c’est ce que nous attendons de lui ».

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 Total 344 27 41.9 33.6 87.8 0.4 2.3 2.6 3.6 2.5 0.8 2.2 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.