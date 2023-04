Les Suns ont pris un gros coup sur la tête

Pour beaucoup, ce sont les nouveaux favoris pour le titre après la sortie de route des Bucks, mais les Suns actuels ont une vie commune avec Kevin Durant qui reste réduite à une dizaine de matches, et lorsqu’ils défient des Nuggets au solide collectif, ils prennent très cher. Cette nuit, il y avait une classe d’écart entre les Nuggets et les Suns, dans tous les secteurs : agressivité, défense, circulation de la balle…

« Est-ce que je suis surpris ? Par les Nuggets ? Bien sûr que non ! Il y a une raison s’ils ont fini premiers à l’Ouest, avec un double MVP dans leurs rangs » répond Kevin Durant en conférence de presse. « Ils ont un effectif riche. Donc, non, je ne suis pas surpris. »

Le mea culpa de Durant

Auteur d’une belle première mi-temps, Kevin Durant est le premier à faire son mea culpa après cette déroute.

« Je n’ai fait qu’une passe et je perds sept ballons. On ne peut pas gagner un match comme ça. Je dois faire plus attention au ballon » poursuit Kevin Durant. « On regardera la vidéo demain, et on verra ce qu’on peut améliorer pour se donner une meilleure chance de gagner. Mais rien qu’en regardant la feuille de stats, je ne peux pas perdre 7 ballons, et ils ne peuvent pas prendre 17 tirs de plus que nous. J’ai presque perdu la moitié de nos balles perdues. On va s’en sortir. Il faut juste jouer avec confiance, tirer avec confiance et voir ce qui se passera au prochain match. »

Kevin Durant évoque donc aussi la faillite collective avec 101 tirs pour les Nuggets, et 84 pour les Suns, ou encore les 16 rebonds offensifs pour Denver, contre 8 à Phoenix.

« Ils ont aussi pris 37 tirs à 3-points et nous 23. Ils en ont mis 16, on en met 7. C’est un sport où soit on marque, soit on rate. On peut parler de différentes choses comme le repli défensif ou l’extra-pass, mais quand on prend plus de tirs que l’adversaire, on se donne plus de chances de gagner le match, et c’est ce qu’ils ont fait. »

Un plan anti-Murray en préparation ?

Qu’en pense son coach, Monty Williams ? « Ils étaient plus physiques et ils ont joué avec plus de conviction, surtout dans le deuxième quart-temps. C’est là que nous avons perdu notre élan. Et il y a la différence dans les possessions. Les pertes de balle et les rebonds offensifs nous ont anéantis ce soir. »

Enfin, il y a le cas Jamal Murray, un vrai poison pour la défense des Suns.

En passant facilement Chris Paul et en étant actif sur les transmissions, le Canadien a été le grand bonhomme de ce Game 1. « Pour être franc, je pense que personne n’aurait pu l’arrêter ce soir sur certains de ses tirs », conclut ainsi le coach à propos de Jamal Murray. « Mais nous devons faire quelque chose d’un peu différent dans nos schémas pour l’empêcher d’avoir le ballon ou de l’éloigner de ses mains. »