Klay Thompson : « Je sais qu’on va répondre »

Les Warriors ont pris un gros coup derrière la tête vendredi en s’inclinant à domicile dans le Game 6 face à une équipe de Sacramento sur un nuage (99-1118), gâchant leur première balle de match pour se qualifier pour les demi-finales de conférence.

Parmi les déceptions de la soirée, Klay Thompson a pris ses responsabilités face aux médias, tout en ponctuant son intervention d’un discours résolument ambitieux en vue du Game 7 ce dimanche dans l’antre des Kings. L’arrière a confiance en la capacité de son groupe à rebondir, lui compris, Golden State et son noyau dur ayant pour atout d’avoir une grande expérience de ces matchs couperet, avec un titre de champion NBA à défendre en prime.

« J’ai dit que le Game 5 était le meilleur match de notre saison. Eh bien ce Game 6 est probablement la pire défaite. Mais on n’a pas le temps de se prendre la tête. Je n’ai pas vraiment bien joué, avec trois ballons perdus, un +/- de -28 qui est horrible. Heureusement pour nous, il nous reste encore une chance, et je garde une confiance absolue dans cette équipe dans notre capacité à aller finir le boulot à l’extérieur. Ça va être une tâche difficile mais on est prêts pour ça », a-t-il confié. « Je sais qu’on va répondre. Je connais cette équipe et je connais ces gars. Je sais de quoi on est capables et ce dimanche, nous allons répondre comme les champions que nous sommes ».

S’inspirer des échecs… et des victoires

Alors que le thème de l’échec en NBA n’a pas fini de faire parler depuis la sortie de Giannis Antetokounmpo sur le sujet, Klay Thompson a mis en avant l’ensemble du parcours des Warriors depuis le premier titre de 2015 pour justifier sa grande confiance pour le Game 7 de ce soir, les défaites notamment.

« On doit réaliser qu’on est en train de défendre notre trône. Vous savez, on est humains. On a connu tellement de défaites durant cette dynastie. Mais on n’a pas encore perdu le quatrième match de la série, seulement le troisième, et c’est le premier à quatre défaites qui sort. Donc on est tout proche, on sait qu’on peut aller chercher une victoire à l’extérieur. Et puis en tant que joueur NBA, on chérit les moments comme celui qui va se présenter, un Game 7 en playoffs. C’est le cas pour moi, et je sais aussi que ça l’est pour le reste des gars », a-t-il ajouté.

Le souvenir de 2014

Pour ce qui est des victoires, sur un Game 7 en particulier, Klay Thompson et plusieurs de ses coéquipiers pourront s’appuyer sur celui remporté en finale de conférence sur le parquet des Rockets en 2018, lorsque les Warriors avaient su finir fort pour l’emporter 101-92.

« On a aussi eu un Game 7 qu’on a perdu face aux Clippers en 2014 », a fait remarquer KT avant de se remémorer la victoire de 2018 qui avait ensuite guidé les troupes de Steve Kerr jusqu’au titre. « Je me rappelle la performance de Stephen, de Kevin (Durant), de Draymond Green. Nick Young avait mis un gros panier alors que j’avais un souci de fautes, mais je suis resté prêt, et j’avais mis de gros tirs sur la fin. Je rappelle à quel point l’environnement était hostile. Les fans voulaient voir leur équipe en finales pour la première fois depuis 1994. Ce sera le même style d’environnement, mais on a connu ça, on sait à quoi s’attendre, et on espère finir par l’emporter ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 Total 716 33 45.5 41.6 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.