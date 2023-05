Le programme du soir | Les Nuggets et les Suns ouvrent le bal des demi-finales de conférence

Un seul match au programme de soirée, et c’est le Game 1 de la demi-finale de conférence Ouest entre les Nuggets et les Suns. C’est un vrai choc, digne d’une finale de conférence, entre la meilleure équipe de la conférence Ouest et la meilleure équipe depuis deux mois. Une belle opposition de style à suivre à partir de 2h30 sur BeIN Sports 1.