LeBron James : « Mes garçons me permettent de rester jeune »

Après être complètement passé à côté de son Game 5, LeBron James avait promis qu’il serait meilleur lors du Game 6. L’ailier des Lakers est carrément arrivé cinq heures avant le début de la rencontre à la Crypto.com Arena pour s’entrainer et s’échauffer. Les actes ont suivi les paroles, puisque le King a compilé 22 points, 6 passes décisives, 5 rebonds à 9/13 (69.2%) au tir, en seulement trois quart-temps disputés. Dans cette victoire de 40 points, il termine même avec le meilleur +/- de la rencontre avec +32 !

« Je n’avais pensé qu’à dormir le plus possible, à me reposer le plus possible et à m’assurer que mon corps bénéficie du repos, du traitement et de la récupération nécessaires » explique LeBron sur sa préparation entre les Games 5 et 6. « Je me sentais très bien quand je me suis réveillé ce matin. J’étais dans une forme excellente ».

Il regarde le match de Bryce avant le Game 6

A plus de 38 ans, LeBron James a conclu la série face aux Grizzlies avec des moyennes de 22.2 points, 11.2 rebonds, 5.2 passes décisives en 6 rencontres. Il termine d’ailleurs meilleur marqueur des Lakers sur la série, mais il remporte surtout sa 40e série de playoffs en carrière, un record dans l’histoire de la NBA !

Si le King prend de l’âge, ses performances restent encore très très bonnes. Selon lui, c’est grâce à ses deux fils, Bryce et Bronny, qui évoluent tous deux au lycée. LeBron James explique qu’il est motivé par le début de carrière de ses enfants, mais aussi par leur présence. Si l’on avait pu apercevoir Bronny dans la salle hier, Bryce n’était pas là. Ce dernier disputait un match AAU. Une rencontre que le numéro 6 des Lakers a suivi jusqu’à 45 minutes avant le début du match face aux Grizzlies, et il a avoué après la rencontre que voir son fils jouer avant son propre match l’avait « en quelque sorte inspiré ».

Rajeuni par ses enfants

« Il est évident qu’en vieillissant, je joue avec des gars beaucoup plus jeunes » a souligné LeBron James, après la rencontre. « Je pense que mes garçons me permettent de rester jeune ».

Preuve de ses propos, il s’est même offert un reverse dunk qui a fait lever toute la salle, peu avant la mi-temps. Bien servi par Dennis Schröder, il a pris de vitesse la défense de Memphis avant de conclure avec la manière. « Je pensais qu’il allait juste faire un dunk normal et il nous a sortis ça » a réagi Anthony Davis, en secouant la tête. « Je me suis dit : Bon sang, c’est l’un de ces moments où le temps ne l’affecte pas ».

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.