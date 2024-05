Les Lakers comme dans un Game 7

Les Lakers avaient trois jokers pour se qualifier depuis leur victoire en prolongation dans le Game 4, qui permettait de mener 3-1 dans ce premier tour face aux Grizzlies. Le premier a été grillé à Memphis dans la cinquième manche, le second se présentait lors du Game 6, avant une hypothétique troisième chance dans un Game 7.

Los Angeles a abordé cette rencontre, pourtant sans risque immédiat, comme celle de la dernière chance, sans parachute.

Une défense étouffante

« On était clairement sur une mentalité de Game 7 de notre côté », confie LeBron James à ESPN. « Conscients de cette chance de jouer devant notre public, on voulait conclure dès maintenant. »

Après avoir remporté le premier quart-temps de onze points, le « King » et sa bande avaient déjà 17 points d’avance à la pause. La partie semblait presque pliée, tant la défense des Lakers a étouffé Ja Morant et les Grizzlies. Ces derniers, finalement humiliés dans cette défaite de 40 points, ont terminé avec 85 points à 30 % de réussite au tir et 14 ballons perdus.

« Je l’ai dit aux joueurs après le match : on a mis en place des standards en défense, sur ce qu’on doit faire dans ce domaine », glisse Darvin Ham, le coach des Lakers.

Anthony Davis infranchissable

Le symbole défensif des Lakers, de manière générale mais encore davantage dans cette série, c’est évidemment Anthony Davis. L’intérieur a compilé 14 rebonds et 5 contres dans ce Game 6, pour terminer ce premier tour avec 13.7 rebonds et 4.3 contres de moyenne. Sans oublier ses 20.8 points par match.

L’ancien intérieur des Pelicans a parfaitement profité des absences dans la raquette de Memphis (Steven Adams et Brandon Clark) pour briller et dominer Jaren Jackson Jr, défenseur de l’année en titre. Défensivement, c’est « AD » qui a été infranchissable.

« Je ne peux pas être sûr de marquer à chaque fois, mais en défense, je sais que je peux contrôler les choses », explique Davis, meilleur contreur des playoffs. « Et ça permet d’alimenter l’attaque. Peu importe mon niveau, je veux être capable de laisser une trace défensivement dorénavant. »