Après la saison de l’éclosion, Nic Claxton ne veut pas s’arrêter en si bon chemin

Dans une saison NBA mouvementée mais finalement porteuse d’espoirs pour la suite, à Brooklyn, il est peut-être bien la plus grosse satisfaction individuelle des Nets, après Mikal Bridges et son éclosion en tant que leader.

Seul joueur du club à avoir démarré tous les matchs auxquels il a pris part, Nic Claxton s’est effectivement imposé du côté du Barclays Center comme un élément-clé aussi bien du présent comme du futur des Nets, après une saison réussie au centre du jeu de son équipe, des deux côtés du terrain (12.6 points, 9.2 rebonds et 2.5 contres).

« Cette saison, j’ai montré qui j’étais, j’ai fait connaitre mon nom » récapitule ainsi celui qui a terminé cinquième au vote du « Most Improved Player », et sixième à celui du « Defensive Player Of The Year ». « Désormais, je dois porter mon jeu à un niveau supérieur, et faire preuve de régularité et de consistance. »

Une régularité dans son apport statistique possible, avant tout, grâce à sa régularité sur le plan physique : il a joué 76 des 82 matchs de son équipe en saison régulière, évitant les pépins physiques, grâce à son travail estival de l’an passé, contrairement à ses trois premières années dans la ligue.

Un des meilleurs défenseurs de la NBA

« Le plus important pour la suite, c’est d’être en bonne santé, d’être disponible » ajoute-t-il alors. « La disponibilité, c’est la meilleure qualité, comme on dit. Et je pense que cela montre mon développement physique. »

Quant à son cahier de vacances, de quels objectifs est-il composé ?

« Continuer à ajouter du muscle, cela va m’être bénéfique en tous points de vue. Et sinon, les lancers-francs » conclut-il ainsi logiquement, alors qu’il a bouclé l’exercice à seulement 54% de réussite sur la ligne de réparation. « Plus largement étendre un peu mon jeu, peut-être ajouter quelques tirs près du cercle, continuer à progresser dans les domaines dans lesquels j’ai été efficace cette saison. »

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 71 30 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.7 1.3 2.1 11.9 Total 241 26 66.1 15.8 54.4 2.2 5.6 7.8 1.6 2.4 0.7 1.1 1.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.