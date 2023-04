Jordan Brand va fêter le début de l’été avec le retour d’une Air Jordan 6 OG qui avait marqué le coup en 2009 au sein du pack « Raging Bulls », la AJ 6 Toro. Sa tige en daim rouge est complétée par des finitions en noir au niveau du col ainsi que de la languette, sur laquelle le logo « Jumpman » ressort également en rouge. La semelle également en rouge et noir est assortie une touche de blanc.

La paire annoncée à 200 dollars devrait investir le marché nord-américain le 24 juin prochain.

