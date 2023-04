Reebok semble avoir choisi son camp pour ces playoffs en sortant cette « The Blast » aux couleurs des Lakers, qui joueront une première « balle de match » pour boucler leur série face aux Grizzlies ce soir à Memphis.

Le modèle historique notamment porté par Nick Van Exel dans les années 90 est ici habillé aux couleurs des Lakers, en « Purple-and-Gold », en complément d’une tige en cuir blanc.

La Reebok « The Blast Lakers » est disponible depuis mardi sur le site de Reebok US au prix de 150 dollars.

