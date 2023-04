Les Knicks conscients que le plus dur reste à faire

C’était la première réaction de Jalen Brunson dimanche soir, après la troisième victoire des Knicks dans la série, synonyme d’une avance confortable de 3-1 : « C’est loin d’être terminé. »

Une manière pour le nouveau patron de New York de maintenir un haut degré de responsabilité dans le vestiaire et de rappeler que malgré la position solide de son équipe, le plus dur reste désormais à venir : tenter de boucler la série dès la cinquième manche à Cleveland, ce mercredi, dans une ambiance qui leur sera assurément hostile.

« Il ne faut pas être obsédé avec le fait que c’est l’opportunité de clôturer la série » précise « JB » au sujet de l’état d’esprit à adopter en amont de ce Game 5. « Car il faut jouer d’abord. Il faut garder en tête qu’on se déplace en terre hostile, que [les Cavaliers] vont donner tout ce qu’ils ont pour survivre. Et on devra répondre. »

Ne pas se retrouver du mauvais côté de l’histoire

Historiquement, et mathématiquement, un score de 3-1 dans une série est une assurance quasiment systématique de se qualifier pour le prochain tour, puisque 257 des 270 équipes qui se sont retrouvées dans cette position ont gagné la série. Mais les 13 contre-exemples montrent bien que l’exploit est possible, et les Knicks ne veulent alors surtout pas entrer dans l’histoire comme la 14e équipe à perdre ces trois matchs consécutifs.

« On mène 3-1, mais ça peut aller jusqu’en 7. Il en reste un à prendre » ajoute Josh Hart, qui rappelle que Cleveland a déjà montré une capacité à réagir à domicile. « C’est un équipe coriace, quoi qu’il en soit. On l’a vu au Game 2, si on ne sort pas le grand jeu, ils peuvent nous mettre à mal. D’autant qu’on retourne chez eux, qu’ils n’ont plus rien à perdre et que l’ambiance sera dingue pour eux, et hostile pour nous. »

Et Isaiah Hartenstein de finalement résumer l’approche du club de New York, à quelques heures d’une potentielle première qualification au deuxième tour depuis les playoffs 2013.

« C’est un match comme un autre » conclut le pivot remplaçant des Knicks. « L’approche doit rester la même. On continue de prendre chaque match l’un après l’autre. »