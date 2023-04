Kawhi Leonard va manquer le Game 5 à Phoenix

Après avoir manqué les deux derniers matches à Los Angeles, Kawhi Leonard ne reviendra pas pour le Game 5 à Phoenix. Tyronn Lue l’a confirmé, en insistant bien sur la situation physique de son joueur.

L’ailier des Clippers, qui n’a pas participé à l’entraînement lundi, s’est fait une entorse au genou droit pendant le Game 1, avant de jouer le match suivant puis de déclarer forfait.

« Il est clairement blessé », déclare le coach à ESPN. « On n’est pas dans du load management, il ne se repose pas. Il a montré par le passé qu’il pouvait jouer avec des blessures en playoffs. Si là, il ne peut pas jouer, c’est que c’est assez sérieux. On ne le laisse pas sur le banc pour le gérer, parce qu’il est fatigué ou autre. Il est vraiment blessé et ce que disent les gens, on s’en moque. »

Les Clippers en quête d’exploit

Comme Paul George est lui aussi toujours incapable de revenir sur les parquets, les Clippers vont devoir sauver leur saison sans leurs deux stars. Ils ont bien résisté à domicile, vaillamment même, pendant deux matches mais ils ont finalement cédé face aux talents des Suns. Accrocher ce Game 5 à Phoenix serait un exploit.

« C’est difficile comme situation d’avoir nos deux joueurs absents », constate Lue, alors que son équipe est menée 3-1. « Mais j’adore ce vestiaire. J’irais à la guerre avec eux. Voilà pourquoi j’ai confiance, car avec ces joueurs-là, on ne va pas abandonner. On n’a pas le choix : il faut gagner sinon on rentre à la maison. On doit tout donner. »