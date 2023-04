LeBron James est immortel !

A 38 ans et 115 jours, LeBron James continue de défier le maître du temps avec une nouvelle perf’ de légende ! Ce qu’il a réalisé cette nuit, dans le Game 4 face aux Grizzlies, est tout simplement incroyable à un âge aussi avancé : 22 points, 20 rebonds, 7 passes et 2 contres en… 45 minutes. Bien sûr, il a été maladroit (1 sur 7 à 3-points), mais il ne perd qu’un ballon. Bien sûr, il a disparu pendant de longues minutes entre le 3e quart-temps et la fin du 4e. Mais quand il a fallu attaquer le cercle pour arracher la prolongation, ou enfoncer les Grizzlies, dans cette même prolongation, il était là ! « J’adore ces moments là, j’adore les playoffs » lance-t-il en conférence de presse.

Pour se donner une idée de sa performance, il faut savoir que LeBron James a donc battu son record en carrière au rebond avec ses 20 prises. A 38 ans ! Son double « double double » est le premier d’un Laker en playoffs depuis Shaquille O’Neal en 2004. Il devient aussi le joueur le plus âgé à réaliser un double « double double, et il efface des tablettes le mythique Wilt Chamberlain !

LeBron James : un record en carrière à 38 ans !

« On a fait du bon boulot, surtout en prolongation, et on a réalisé des « stops » au moment où on en avait besoin » réagit LeBron en bord de terrain, avant d’évoquer ce panier inscrit en force : « Je voulais prendre mon temps et trouver un bon shoot, le meilleur shoot possible, pour éviter qu’il parte ensuite en transition. J’ai vu une ouverture sur la gauche, il m’a attrapé le bras mais j’ai réussi à marquer avec la planche ». Et la faute…

LeBron James se sacrifie devant Ja Morant

Il y a aussi cette action où il joue le passage en force sur Ja Morant lancé à 2000 à l’heure. C’est une action décisive, dans le « money time », et là encore, à 38 ans, il faut du cran pour accepter de se mettre en travers de la fusée Morant. « J’ai simplement essayé de faire ce qu’il était nécessaire pour l’équipe » repond-il. « Ja est explosive et une fois qu’il est lancé, on ne peut pas l’arrêter dans les airs. La seule solution est le plus tôt possible au sol. Je me suis placé et j’ai réussi le passage en force. »

Maintenant, il faut garder la tête froide. Les Lakers mènent 3-1, et ils retournent à Memphis. Accueilli par des cris de chèvre dans le vestiaire par ses coéquipiers, LeBron va trouver les mots pour que ses jeunes partenaires prennent conscience de la situation. Il est le mieux placé pour savoir qu’on peut revenir d’un 3-1… « Il y a beaucoup de gamins dans le groupe, et je sais que c’est mon rôle de leur faire comprendre qu’ils doivent maintenir le même niveau, et qu’un match ne résume pas une série. On peut encore mieux jouer, je veux qu’ils soient à l’aise, qu’ils jouent de manière libérée quand ils sont sur le terrain. Qu’ils s’occupent déjà de ça, et je m’occupe du reste ! »

C’est un peu le résumé de la fin du 4e quart-temps, et de cette victoire arrachée en prolongation !