Ime Udoka devient le nouveau coach des Rockets !

On s’attendait à voir Nick Nurse débarquer dans le Texas, mais c’est finalement Ime Udoka qui devient le nouvel entraîneur des Rockets. Une information rapportée par ESPN et The Athletic, alors qu’il faisait partie de la shortlist de Houston en compagnie de Kenny Atkinson, Adrian Griffin, Frank Vogel, James Borrego et Nick Nurse, donc.

Finaliste NBA il y a un an avec les Celtics, le technicien 45 ans avait ensuite été suspendu puis remercié par Boston, en raison d’une liaison extra-conjugale avec une membre de son staff. Compte tenu de son excellent boulot réalisé dans le Massachusetts, on pouvait toutefois s’attendre à ce qu’il retrouve prochainement un poste sur un banc, d’autant qu’il figurait sur les tablettes de Brooklyn et Atlanta en cours de saison.

C’est donc un tout nouveau défi qui s’offre à Ime Udoka, car il prend les rênes d’une jeune équipe en reconstruction et guidée par plusieurs pépites, telles Jalen Green, Jabari Smith Jr. ou encore Alperen Sengun, avec un choix de Draft élevé à venir. Reste à savoir s’il sera l’homme de la situation pour redresser la franchise texane, qui squatte les bas-fonds de la conférence Ouest depuis maintenant trois ans.