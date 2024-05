La Trae Young 2 passe au rouge et noir

Il y a désormais peu de chances pour que les Hawks soient encore en lice en playoffs d’ici le 1er mai. Si l’issue venait à être malheureuse pour Trae Young et ses coéquipiers dans leur série face aux Celtics, le meneur aura pour maigre consolation la sortie de ce nouveau coloris de sa deuxième chaussure signature, la Trae Young 2.

Après la « Super Villain » en noir et blanc, adidas a cette fois opté pour du noir et rouge pour habiller sa tige au style chausson avec son empeigne tricotée. Les trois bandes en référence à la marque adidas ressortent en rouge-lave à l’avant du pied et rouge sur la semelle.

La sortie de ce coloris est donc prévue pour le 1er mai sur le territoire nord-américain, au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

