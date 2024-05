Une magnifique Nike Zoom GT Cut 2 pour Devin Booker

En attendant de dévoiler son premier modèle signature à son tour, Devin Booker va bénéficier d’un modèle « PE » de la Nike Zoom GT Cut 2, une de ses paires favorites. Au delà des finitions en orange, dans le pur style de la franchise des Suns, on note sur la languette de la chaussure droite l’inscription « Book » et sur la gauche « Keep It Tight », au dessus d’un demi-soleil.

Reposant sur une semelle bleu-gris, la tige travaillée sur les mêmes tons est complétée par un Swoosh et des finitions couleur olive.

La Zoom GT Cut 2 « Devin Booker » pourrait être mise en vente par la marque à la virgule autour des 180 dollars. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

