Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, les nouvelles tours de New York

Si la domination de Jalen Brunson sur Darius Garland et Donovan Mitchell dans le duel des arrières est le plus « flashy » des points à retenir jusqu’à maintenant dans cette série Cavaliers – Knicks, celle des intérieurs de New York sur ceux de Cleveland est en revanche probablement le point le plus décisif.

Depuis le début de la série, on remarque effectivement un scénario qui se répète : à l’exception du Game 2, raté collectivement par New York, Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, dans les statistiques mais aussi, et surtout, dans l’impact et le ressenti visuel, dominent Jarrett Allen et Evan Mobley dans le duel des intérieurs.

Dimanche, comme au Game 1, c’est notamment dans le domaine du rebond offensif que le premier a dominé, captant à lui tout seul 7 des 17 rebonds offensifs de son équipe, soit le même total que les Cavaliers, collectivement… Et ce, quelques heures après avoir taquiné les intérieurs de Cleveland, affirmant en effet après le Game 3 qu’ils étaient « déconcertés » par son activité et celle d’Isaiah Hartenstein dans la peinture.

« On joue juste à fond » expliquait simplement « Mitch », qui bouclait le match avec autant de rebonds (11) que ses deux adversaires directs, en cumulé . « Ils ont deux géants dans la raquette, donc forcément ça demande un peu plus d’efforts. Et on a fait le boulot. »

Le plus inquiétant est bien là, pour les Cavaliers : si la domination des Knicks au rebond offensif durant la saison régulière (3/30), cumulée à leur maigre efficacité dans ce même domaine (25/30), était une indication évidente des soucis qu’ils allaient possiblement rencontrer, Jarrett Allen et Evan Mobley sont plus simplement bousculés dans l’envie et l’intensité, impuissants face à cette paire de pivots de New York qui trouvent toujours des solutions.

Isaiah Hartenstein, le caméléon

À l’image d’Isaiah Hartenstein, qui montre depuis le début de la série une aptitude à s’adapter aux besoins de son équipe selon le contexte de chaque match, pour permettre au secteur intérieur des Knicks de prendre le dessus sur celui des Cavaliers.

Un coup, c’est un rôle plutôt offensif, comme au Game 1 (8 points et 5 rebonds), un autre c’est un rôle défensif, comme dimanche (7 rebonds défensifs, 2 interceptions et 2 contres).

« J’essaie simplement de faire ce dont l’équipe a besoin venant de moi, à tel ou tel moment. Dans ce match, ce n’était pas de marquer en l’occurrence » ajoute-t-il. « Mitch’ avait fait un chantier au rebond offensif et à la finition, donc j’ai essayé d’apporter ma pierre à l’édifice pendant qu’il était sur le banc. »