Une touche de bordeaux sur la Air Jordan 5 « Burgundy »

Jordan Brand va trinquer à la santé de la Air Jordan 5 Burgundy à la rentrée, en ressortant ce modèle majoritairement bordeaux initialement sorti lors de la saison 2006-07.

La tige bordeaux est assortie de discrètes finitions grises, couleur qu’on retrouve également sur la languette. La semelle également bordeaux est quant à elle complétée de parties en bleu translucide.

La Air Jordan 5 « Burgundy » est annoncée pour le 9 septembre 2023 au prix de 225 dollars.

(Via SneakerNews)

—

